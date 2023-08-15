Илон Маск поддержал критику в адрес США из-за помощи Украине

Илон Маск, известный предприниматель и владелец социальной платформы X (предшественницы Twitter), высказал свою поддержку критике в адрес Соединенных Штатов за предоставление помощи Украине. Сообщение об этом появилось на его аккаунте в данной социальной платформе.

реклама

"Я считаю недопустимым тот факт, что американские налогоплательщики практически финансируют зарплаты украинских государственных служащих", заявил Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США. По его словам, в это же время жители Мауи оказались практически без какой-либо помощи после разрушительных пожаров, которые уничтожили более 2200 зданий. Взгляд Рамасвами на данную ситуацию сводится к тому, что такое поведение можно рассматривать как яркий пример применения политики "Америка на последнем месте". Эту точку зрения разделяет и Илон Маск.

"Я полностью поддерживаю данное мнение", - добавил американский предприниматель.

Ранее Илон Маск также выразил свое согласие с мнением о неудачном ходе контрнаступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Он поддержал точку зрения британского аналитика Александра Меркуриса, который обвинил Соединенные Штаты в затягивании конфликта в условиях трудностей, с которыми столкнулась украинская армия.