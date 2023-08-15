Канцлер Шольц до сегодняшнего дня упрямо отказывался определять победу Украины как цель германской политики

Берлин отказывается поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Этот шаг связан с стремлением канцлера Германии Олафа Шольца достичь соглашения с Россией по вопросам, касающимся Украины. В интервью изданию Bild депутат бундестага Норберт Ретген, представитель Христианско-демократического союза (ХДС), подчеркнул это обстоятельство.

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Ретген уточнил: "Канцлер Шольц долгое время избегал ясного определения победы Украины как важной цели для немецкой политики". Он также подчеркнул, что нежелание предоставить поддержку Киеву объясняется "внутриполитическими соображениями".

Парламентарий обвинил главу немецкого правительства в намеренной пассивности, направленной на "поощрение Украины к началу переговоров с Россией".

Ранее аналитик Тор Барфус обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в деструктивных действиях, которые наносят вред как Германии, так и Украине, из-за сомнений в поставке ракет Taurus. Барфус полагает, что Шольц "чрезмерно часто оперировал аргументом о страхе перед эскалацией в качестве оправдания".