Об этом рассказал Энтони Блинкен

Министерство иностранных дел Соединенных Штатов (Госдеп) официально объявило о новом пакете помощи, которая предоставляется Украине. По заявлению главы ведомства, Энтони Блинкена, США выделяют 200 миллионов долларов для оказания военной помощи этой стране. В рамках этой поддержки Соединенные Штаты планируют предоставить Киеву разнообразное вооружение и оборудование, включая боеприпасы для систем противовоздушной обороны, такие как комплексы Patriot, артиллерийское вооружение, средства противотанковой защиты, а также специализированное оборудование для разминирования. Кроме того, в рамках этой ассистенции предусматривается поставка снарядов для систем залпового огня HIMARS и противотанковых комплексов Javelin.

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Недавно президент США, Джо Байден, подал запрос в Конгресс на дополнительное выделение 24 миллиардов долларов для оказания поддержки Украине. Эти дополнительные средства планируется направить на военные, финансовые и гуманитарные нужды Украины.