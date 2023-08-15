МО РФ: МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

В ходе инцидента в воздушном пространстве над Баренцевым морем истребитель МиГ-29, находящийся в составе Военно-воздушных сил России, был поднят для перехвата воздушной цели. Эта цель представляла собой воздушное судно типа Р-8А «Посейдон», принадлежащее базовой патрульной авиации Военно-воздушных сил Норвегии. Действие было осуществлено в целях предотвращения нарушения государственной границы России.

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Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило этот инцидент в своем заявлении от 14 августа 2023 года. Согласно этому заявлению, российские средства контроля воздушного пространства заметили приближение воздушной цели в районе акватории Баренцева моря, близко к государственной границе РФ. В ходе процедур идентификации выяснилось, что это был самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

В ответ на приближение российского истребителя, экипаж самолета «Посейдон» осуществил разворот, удалившись от границы России. Данное действие позволило избежать нарушения государственной границы. Российские военные в свою очередь выполнили задачу по обеспечению безопасности воздушного пространства в строгом соответствии с установленными стандартами.

Стоит также отметить, что ранее подобные инциденты имели место и в других регионах. Например, российские истребители Су-27 проводили перехват разведывательного самолета RC-135 над Черным морем. Кроме того, два многоцелевых истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил Великобритании также были подвергнуты аналогичной процедуре перехвата. В каждом случае действия российских военных выполнялись с соблюдением высоких стандартов безопасности и профессионализма.