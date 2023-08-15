Украина не может проиграть в военном конфликте, так как «речь идет о будущем европейского порядка мира и свободы»

Важным обязательством для Украины является предотвращение поражения в военном противостоянии с Россией, ведь от этого зависит будущее всей Европы. Это заявление было сделано министром финансов Германии, Кристианом Линднером, в ходе его визита в Киев, как сообщает издание Financial Times.

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Кристиан Линднер подчеркнул, что исход текущего военного конфликта имеет высокое значение, так как речь идет о структуре будущего европейского мира и об обеспечении свободы. Он напомнил о заметной поддержке, предоставленной Германией Украине, сумма которой превысила 12 миллиардов евро.

Также отмечается, что Линднер заверил украинское правительство в непоколебимой поддержке в текущем военном противостоянии.

С утра 14 августа стало известно, что Кристиан Линднер совершил неофициальный визит в Киев. В ходе этой поездки он провел встречу с мэром украинского Киева, Виталием Кличко.