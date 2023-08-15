Гриндяну, Румыния ради этой цели завершит финансируемые Европейским союзом (ЕС) работы по модернизации судоходной инфраструктуры

Бухарест стремится удвоить пропускную способность главного черноморского порта Констанца, с целью увеличения объема транзита зерна из Украины. Этот амбициозный план объявлен министром транспорта и инфраструктуры Румынии, Сорином Гриндяну. Планируется завершить работы по модернизации судоходной инфраструктуры с финансированием со стороны Европейского союза (ЕС). Дополнительно, в устье Дуная, где находится Сулинский канал, также планируется увеличение количества персонала.

реклама

На встрече с представителями США, ЕС, Молдовы и Украины, министр Гриндяну подчеркнул ключевую роль румынских железнодорожных, автомобильных и морских транспортных маршрутов в обеспечении непрерывного потока украинского экспорта.

В предыдущем заявлении министр сельского хозяйства Польши, Роберт Телюс, призвал ЕС выделить средства на расширение пропускной способности своих портов для транзита украинского зерна через Балтийское море. Важно отметить, что Польша настаивает на продолжении запрета на продажу урожая из Украины.