Путин раскрыл уровень иностранного участия в форуме «Армия-2023»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», согласно заявлению президента России Владимира Путина, представлена продукция 80 иностранных компаний. Как сообщает РИА Новости, это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда на форуме присутствовали 32 организации.

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Президент также отметил значимость участия иностранных военно-промышленных компаний в мероприятии. Он подчеркнул, что это свидетельствует о росте международного интереса к форуму. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что данное событие способно раскрыть потенциал военно-технического партнерства между странами для обеспечения мировой безопасности.

Президент также выразил готовность России углублять технологическое и военно-техническое сотрудничество с другими нациями, которые придерживаются своих национальных интересов и самостоятельного пути развития. В данном контексте он подчеркнул, что Россия открыта к равноправному партнерству и диалогу на глобальной арене.

Ранее Владимир Путин выразил готовность к открытому диалогу с Западом, однако он отметил, что США и Европа предпочли "прикрыться зонтом" вместо активного сотрудничества.