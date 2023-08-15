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Президент РФ Путин: 80 иностранных компаний представлены на форуме «Армия-2023»
Путин раскрыл уровень иностранного участия в форуме «Армия-2023»

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», согласно заявлению президента России Владимира Путина, представлена продукция 80 иностранных компаний. Как сообщает РИА Новости, это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда на форуме присутствовали 32 организации.

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Президент также отметил значимость участия иностранных военно-промышленных компаний в мероприятии. Он подчеркнул, что это свидетельствует о росте международного интереса к форуму. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что данное событие способно раскрыть потенциал военно-технического партнерства между странами для обеспечения мировой безопасности.

Президент также выразил готовность России углублять технологическое и военно-техническое сотрудничество с другими нациями, которые придерживаются своих национальных интересов и самостоятельного пути развития. В данном контексте он подчеркнул, что Россия открыта к равноправному партнерству и диалогу на глобальной арене.

Ранее Владимир Путин выразил готовность к открытому диалогу с Западом, однако он отметил, что США и Европа предпочли "прикрыться зонтом" вместо активного сотрудничества.

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la4mer2018
07:24
Ну-ка, цитата из статьи про "многопоток", жирненькое трололо ))
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la4mer2018
07:23
Вообще-то, пухлая истеричка, ты тут топила за 10700 ))) Вот выложу я статью про 5800Х 3D, тогда прибегай трясти пухлой попкой, что это берут одни нищеброды )))
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la4mer2018
07:21
А вы реально дурочка. Где я написал, что для Компаса "не хватало" 8 полноценных ядер у Ряженки? ))) Ой, мля, ДЛБ пухлое )))
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la4mer2018
07:19
Где он "задушен", толстенькое трололо? )))
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la4mer2018
07:19
покупать китайский хлам за такую сумму, да ещё и без гарантии. (с) Я же нищеброд, и потому купил "за такую сумму" ))) Вы хоть мелом на манжетах помечайте свои поллюции, как паниковский, а то у вас раз...
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la4mer2018
07:17
Прикройтесь крышкой и не булькайте, если "слилось" )))
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la4mer2018
07:16
Так не орите, баба Шура, что некоторые, у которых "нет денег" почему-то покупают "дорогой хлам", вместо того, чтою купить дешевый и божественный 10600 ))) Да ещё и убогий корпус, который дороже, чем у...
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