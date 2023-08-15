Были приглашены все страны, которые подали заявки на членство в БРИКС, их около 20

На саммит стран-членов БРИКС в Южной Африке были приглашены представители всех стран, подавших заявки на вступление в организацию. Дипломатический источник из ТАСС в Южной Африке подтвердил эту информацию.

реклама

"Мы пригласили все страны, которые выразили желание стать членами БРИКС, их число составляет около 20. Точное количество пока нельзя утверждать, но оно будет значительным," - отметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что на саммите будут присутствовать лидеры африканских государств.

В конце июня стало известно о желании Ирана и Аргентины присоединиться к БРИКС, что расширило список потенциальных членов. БРИКС, включающий в себя пять стран - Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, был создан в 2006 году на базе сотрудничества первых четырех стран, и в 2011 году к ним присоединилась африканская нация. Основной целью БРИКС является установление всеобъемлющего партнерства на политическом, экономическом и международном уровнях.