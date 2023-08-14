Неужели это были Петров и Баширов

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский объявил через платформу Х (ранее известную как Twitter) о задержании двух граждан России, которых подозревают в шпионаже. Согласно доступным данным, речь идет о распространении пропагандистских материалов, связанных с деятельностью частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Кракове и Варшаве. Оба задержанных лица уже ознакомлены с обвинениями, включающими в себя шпионаж, и находятся под стражей.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши, Павел Яблоньский, высказал опасения по поводу попыток членов ЧВК "Вагнер" пересекать границу страны с территории Белоруссии. Он также подчеркнул, что Польша принимает меры в ожидании возможных новых инцидентов на границе.