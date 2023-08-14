Ранее в Киеве побывали важные политические деятели из Германии, включая канцлера Олафа Шольца, главу МИД Анналену Бербок и министра обороны Бориса Писториуса

Кристиан Линднер, Министр финансов ФРГ, впервые с начала специальной операции, совершил визит в Киев без предварительного объявления. Однако подробности его прибытия пока остаются скрытыми. Эту информацию распространило ТАСС, ссылаясь на немецкое агентство DPA.

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Помимо своей роли в правительстве, Кристиан Линднер является высокопоставленным членом Свободной демократической партии Германии, одной из партий, составляющих коалицию, управляющую ФРГ.

Ранее в Киеве побывали важные политические деятели из Германии, включая канцлера Олафа Шольца, главу МИД Анналену Бербок и министра обороны Бориса Писториуса. С 2022 года Германия предоставила Украине прямую финансовую поддержку в размере приблизительно 1,5 миллиарда евро. Стоит отметить, что из обещанных 110 танков Leopard 1 и 26,3 тысяч обещанных артиллерийских боеприпасов, Киев получил только 10 танков и 850 артиллерийских снарядов за последние месяцы.