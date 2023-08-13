Реакция москвичей на марш Пригожина - теперь на африканский лад

Жители столицы Нигера, города Ниамей, вынуждены покидать свои дома и искать убежище в соседних городах. Причина – нарастающая угроза вторжения со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки. По информации, полученной от очевидцев и распространенной телеканалом Al Arabiya, местные жители беспокоятся о возможной военной операции, которую ЭКОВАС может начать против мятежников, захвативших власть в республике.

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Ситуация усугубляется дополнительными проблемами. В настоящее время город Ниамей столкнулся с длительным отключением электричества из-за станционных ограничений, наложенных Нигерией. Кроме того, водопровод в городе также не функционирует.

Ранее сообщалось, что запланированная встреча руководителей генштабов стран-членов ЭКОВАС по обстановке в Нигере была перенесена. По информации от Al Arabiya, причиной отсрочки стала неготовность военных сил государств-участников сообщества. Тем не менее известно, что руководители ЭКОВАС договорились о неотложной военной операции в Нигере для свержения мятежного режима.