Политолог Алексей Чихачев оценил вероятность военной интервенции Франции в Нигер

Существует вероятность возникновения полномасштабных военных действий в Нигере с участием Франции, однако утверждать, что операция начнется в ближайшее время, будет преждевременно. Алексей Чихачев, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай», поделился своей оценкой ситуации в интервью «Ленте.ру».

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Он указал на потенциальные последствия начала военной интервенции для Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), отметив, что внутренние разногласия могут сделать такие действия рискованными. Нигерия играет ключевую роль в регионе, но также есть и другие государства с разной степенью вооруженной подготовки, такие как Бенин и Кот д'Ивуар.

Чихачев подчеркнул, что если операция начнется, Нигерия вероятно будет главной силой. Он также отметил, что Нигер поддерживают Мали и Буркина-Фасо.

В своем комментарии он отметил, что Франция, учитывая свои имиджевые проблемы и ограниченную эффективность в борьбе с террором, скорее всего, ограничится консультативной и разведывательной поддержкой.

Прямое военное участие Франции может нарушить ее усилия по модернизации стратегии в регионе. Американские действия, по мнению Чихачева, будут скорее скрытыми, с основным акцентом на Нигерию.

На предыдущем саммите главы ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".