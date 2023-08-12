В ближайшие дни ожидается транзит через Соединенные Штаты Лай Чинг-дэ, нынешнего вице-президента Тайваня и участника предстоящих президентских выборов 2024 года. Как стало известно от Bloobmerg, кандидат от Демократической прогрессивной партии планирует посетить Нью-Йорк 12-13 августа во время путешествия на инаугурацию нового президента Парагвая, Сантьяго Пеньи. Его возвращение предполагается через Сан-Франциско 16-17 августа. В США Лай Чинг-дэ планирует встретиться с представителями тайваньской диаспоры и представителями Американского института на Тайване.

Стоит отметить, что данное объявление вызвало недовольство в Китае. Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно решительно против визита инакомыслящих, ставящих под сомнение независимость Тайваня, на территорию США в каком бы то ни было статусе.

Лай Чинг-дэ, который в настоящее время является одним из основных претендентов на победу в президентских выборах, пользуется высокой поддержкой избирателей, голосующих за него на уровне более чем 30 процентов. В то же время администрация Джо Байдена заявила, что она не высказывает поддержку какому-либо конкретному кандидату и готовится к приезду всех ведущих участников предвыборной гонки Тайваня в ближайшие недели.

В контексте этой ситуации стоит отметить, что Китай объявил о намерении провести военные учения в Восточно-Китайском море в период с 12 по 14 августа. Аналитики связывают этот шаг с активизацией контактов между Тайванем и Соединенными Штатами на политическом уровне.