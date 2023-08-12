Переводя на русский: Сдавайтесь, вы окружены

Африканский союз обратился к повстанческим силам, которые провели военный переворот в Нигере, с призывом прекратить нарастающий конфликт с соседними странами, являющимися членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это заявление было опубликовано Reuters.

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Африканский союз также поддержал готовность ЭКОВАС разместить войска у границ Нигера и согласился с рядом других решений, предпринятых организацией для урегулирования сложившейся ситуации. Также в заявлении была выражена обеспокоенность по поводу условий содержания свергнутого президента страны Мохамеда Базума, и Африканский союз призвал международное сообщество предпринять шаги для сохранения его жизни.

Ранее ЭКОВАС выразил требование активизировать действия резервных войск у границ Нигера и призвал Африканский союз, а также все партнерские страны, поддержать принятые организацией меры для стабилизации обстановки в стране.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении Базума и передаче власти в руки «Национального совета спасения родины». Они также ограничили действие конституции, закрыли границы и запретили политическую деятельность всех партий.