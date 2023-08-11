Патрик Райдер утверждает, что использование Украиной кассетных боеприпасов является правильным

В своем заявлении о "адекватном" применении кассетных боеприпасов со стороны Украины, Пентагон вызвал негодование Анатолия Антонова, посла России в Вашингтоне. В ходе комментария, который приводит агентство РИА Новости, Антонов считает подобные слова чистым цинизмом и несправедливым оправданием. Посол приводит в пример историю журналиста Ростислава Журавлева, поднимая вопрос о границах цинизма пентагоновских деятелей.

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В ответ на это заявление, пресс-секретарь Пентагона, Патрик Райдер, остался при своем мнении и утверждает, что использование Украиной кассетных боеприпасов вполне соответствует договоренностям и представляет собой "правильное" действие. Он подчеркивает, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать украинские вооруженные силы, предоставляя им необходимые ресурсы.

Однако Антонов не оставил без ответа заявления Пентагона. Он напоминает о трагических последствиях действий украинских вооруженных сил, поддерживаемых Западом. В числе этих последствий – потери детских жизней, а также нападения на известных личностей, включая покушение на писателя Захара Прилепина. Посол также отмечает случаи обстрелов мирных жилых домов и терактов на Крымском мосту.

Напоминая о случившемся в июле, когда американская газета The Washington Post сообщила о применении Украиной кассетных боеприпасов, Антонов подчеркивает, что эти действия направлены на атаку российских позиций, мешающих продвижению украинских войск вглубь территории.