На последнем заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, выдающийся лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, официально объявил о нарастающей подготовке армии страны в ключе активной наступательной стратегии. Это высказывание было зафиксировано информационными агентствами, включая Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В рамках данного заседания было особо подчеркнуто, что в соответствии с военно-стратегическими планами Центрального комитета Трудовой партии, первостепенное внимание уделяется созданию сильной армии. Основная цель - обеспечение детеррентного эффекта в отношении врагов и гарантирование защиты национальных интересов в случае вооруженных конфликтов. Следовательно, основной задачей является усиление ударных возможностей для эффективной стратегической обороны.

С учетом этих направлений, было решено усилить арсенал мощных ударных средств, предназначенных для противодействия врагам и предупреждения потенциальных конфликтов. Также на заседании был вынесен приказ о распределении новейшего вооружения по всем военным подразделениям с целью максимально реалистичных тренировок, приближенных к реальным боевым условиям.

Отмечается, что в ходе этого события также было объявлено о назначении нового главы Генерального штаба. На этот ответственный пост был назначен вице-маршал Ли Ен Гир.

Следует подчеркнуть, что Корейская Народно-Демократическая Республика ранее уже продемонстрировала свои последние технические достижения в военной сфере, включая представление новейших беспилотных летательных аппаратов и межконтинентальных баллистических ракет. Такое мероприятие было посещено российской делегацией под руководством Сергея Шойгу.