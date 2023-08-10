Эндрю Моррисон, вице-министр обороны Великобритании, официально объявил о намерении внести изменения в критерии отбора при приеме на военную службу. В рамках этой инициативы планируется активно привлекать в ряды армии людей с аутизмом, синдромом Аспергера, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Данная новость была представлена в публичном заявлении и опубликована в авторитетном издании Financial Times.

В своих комментариях, Моррисон подчеркнул, что индивидуальные особенности поведения и умственной деятельности могут сопровождаться уникальными качествами и навыками, которые могут внести вклад в общее дело вооруженных сил.

Кроме того, выдвинута идея о возможном повышении возраста ухода в отставку для британских военнослужащих. Это предложение было внесено после опубликования результатов исследования, заказанного правительством. В соответствии с данными исследования, Министерству обороны Великобритании затруднительно обеспечивать армию специалистами с высоким уровнем технической подготовки, что, в свою очередь, негативно сказывается на готовности страны реагировать на военные вызовы вовремя.

В заявлении вице-министра подчеркнуто, что текущие результаты набора и удержания кадров на службе вызывают его недовольство.

Важно отметить, что ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины, проходившие обучение в Великобритании, отказались выходить на передовые позиции. Это сопровождалось снижением боевой морали среди них.