В Китае ответили на новые ограничения США

Пекин выразил глубокое разочарование в свете введения Соединенными Штатами новых ограничений на инвестиции в высокотехнологичный сектор Китая. Как сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на высказывание представителя китайского посольства в Вашингтоне, данное решение стало неожиданным ударом для столицы Китая.

реклама

Согласно сообщению, китайская сторона интерпретирует действия США как попытку диверсификации экономических потоков между двумя странами. Собеседник агентства подчеркнул, что новые ограничения нанесут серьезный ущерб как интересам китайских, так и американских компаний, инвесторов. Эти меры также преградят нормальное ведение бизнеса между странами и могут повлиять на доверие к инвестиционной среде в Соединенных Штатах среди международных партнеров.

По данным издания, ранее текущего месяца президент США Джо Байден подписал указ, целью которого стало ограничение инвестиций в секторе высоких технологий Китая. Этот шаг был предпринят в ответ на растущую угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов от стран, стремящихся использовать передовые технологии для шпионажа, наблюдения или проведения кибератак.