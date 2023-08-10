Претензии, исходящие от мятежников из Нигера о нарушении воздушного пространства данной африканской страны, получили четкий и непреклонный отказ со стороны властей Франции. Согласно информации, предоставленной информационным агентством Agence France-Presse (AFP) и со ссылкой на достоверные источники во французском правительстве, Париж активно реагирует на заявления представителей хунты с высокой степенью внимания.

Согласно переданным данным, согласование и организация рейса, который, по версии мятежников, допустил нарушение воздушной границы Нигера, были осуществлены в тесной координации с армией данной страны. Официальное сообщение Парижа заявляет, что ни один военнослужащий Нигера не был захвачен силами французских вооруженных подразделений.

Ранее лица, овладевшие властью в Нигере вследствие мятежа, выдвинули обвинения в адрес французских военных, обвинив их в нарушении воздушной границы данной страны. Кроме того, они раскрыли факт нападения французских вооруженных сил на Национальную гвардию. Важно отметить, что официальный Париж утверждает свою полную невиновность в данных инцидентах и с упорством отвергает выдвигаемые обвинения.