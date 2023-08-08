ABC News: 11 российских и китайских кораблей уходят от побережья Аляски

11 кораблей России и Китая, ранее осуществлявших патрулирование вблизи Алеутских островов около побережья Аляски, начали покидать данную область. Сообщение об этом поступило от источников в американском телевизионном канале ABC News.

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В ходе совместных морских учений России и Китая эти суда провели наблюдение вблизи Алеутских островов. В ответ на их движение американская сторона направила четыре эсминца для контроля за их перемещением.

Сейчас известно, что корабли покидают территориальные воды США. Однако не уточняется, на каком расстоянии от берегов Аляски они находятся.

Ранее было выявлено, что в течение первых пяти месяцев 2023 года объем импорта товаров из Китая в США снизился на 24%. В результате этого Мексика стала главным торговым партнером США, а компании из страны, такие как HP и Lego, стремятся пересмотреть свои поставочные цепи, избегая риска оказаться между конкурирующими сверхдержавами.