Об этом было сказано в интервью для GloboNews

Государственный секретарь Соединенных Штатов, Энтони Блинкен, выразил мнение, что роль президента Бразилии, Луиса Лулы да Силвы, может оказать определяющее влияние на вопросы, связанные с восстановлением зерновой торговли. Это связано с тем, что российские чиновники проявляют интерес к позиции этого политика. Эти замечания Блинкена были сделаны им в ходе интервью для GloboNews, и краткие выдержки из этой беседы опубликованы на сайте Государственного департамента.

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"Я считаю, что мнение Бразилии, а именно президента Лулы, имеет важное значение. Использование этого мнения в целях убеждения российских сторон вернуться к договоренностям является весьма продуктивным шагом", - подчеркнул Блинкен. Он также добавил, что необходимость заключения нового соглашения связана с действиями Москвы, включающими в себя операции на территории Украины.

В рамках того же интервью глава Государственного департамента заявил, что он направил письма в различные банки с просьбой оказать поддержку в продвижении российских зерновых на рынок и призвал сохранять спокойствие в отношении возможных санкций.