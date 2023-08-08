Конфликт на Украине, согласно заявлению официального представителя Министерства Иностранных Дел России, Марии Захаровой, может быть урегулирован лишь при условии, что Киев прекратит проводить боевые действия. Захарова выдвигает дополнительные требования для достижения мира, включающие в себя прекращение поставок оружия в Украину со стороны западных стран, присвоение нейтрального статуса республике, а также признание Россией новых территорий. Помимо этого, дипломат выражает мнение о необходимости "денацификации" Киева.

Захарова утверждает, что путем продвижения "формулы" президента Украины Владимира Зеленского, киевский режим и западные страны стараются дискредитировать значимость мирных предложений других государств, стремясь монополизировать право на предоставление подобных инициатив.

Последние переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоялись 5-6 августа, и в них приняли участие представители 30 стран, включая Украину, западные государства, Бразилию, Китай и Индию. В ходе этих встреч были предприняты шаги, направленные на достижение мирного решения в регионе.