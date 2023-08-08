В соответствии с данными, полученными западной разведкой, нет обнаруженных свидетельств, подтверждающих причастность России к перевороту, который произошел в Нигере. По информации, опубликованной испанской газетой "El Pais" и ссылающейся на источники из разведывательных служб, на данный момент не обнаружено убедительных доказательств, подтверждающих причастность России к этим событиям.

Однако разведывательные службы продолжают активно расследовать ситуацию и проводить анализ возможных действий со стороны России перед самим переворотом. В частности, агенты разведки изучают возможные кампании дезинформации и дестабилизации, которые могли быть организованы страной в период, предшествующий перевороту.

Напомним, что в результате переворота в столице Нигера, Ниамее, президент Мохамед Базума оказался под арестом, удерживаемый мятежниками. В это же время, армия, оставшаяся верной законному политическому руководству, предъявила мятежникам ультиматум. Ночью 26 июля национальное телевидение объявило об отстранении президента и передаче власти "Национальному совету спасения родины". Кроме того, были приняты меры, такие как закрытие границ, приостановка действия конституции и запрет деятельности всех политических партий.

Несмотря на отсутствие найденных на данный момент связей с Россией, сложившаяся ситуация в Нигере продолжает оставаться серьезным вызовом для международного сообщества, и разведывательные службы продолжают тщательно анализировать события, связанные с переворотом.