Власти Евросоюза (ЕС) приняли решение оставить свои миссии в Нигере без эвакуации. Согласно информации, полученной испанской газетой El Pais от источников в ЕС, миссия ЕС по обучению полиции и охране границ, а также гуманитарная миссия, считающаяся основной, останутся в стране.

Ранее сообщалось, что персоналу миссии ЕС в Нигере было разрешено покинуть страну по собственному желанию, однако официального решения об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства не было принято. Информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС, Набил Массрали.

Евросоюз принял решение сохранить свое присутствие в Нигере, несмотря на госпереворот, и одновременно приступил к эвакуации граждан своих государств, входящих в объединение, из этой страны.