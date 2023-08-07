Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение семи кораблей и 24 летательных аппаратов Китая, как сообщает официальный источник Министерства обороны острова.

Согласно деталям, 12 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны на юго-западной границе. В ответ на такие действия, армия Тайваня привлекла свои корабли, авиацию и наземные зенитные ракетные комплексы для осуществления наблюдения за потенциальными угрозами.

Кроме того, бывший президент США, Дональд Трамп, высказал обвинения в адрес нынешнего американского лидера Джо Байдена, утверждая, что его некомпетентность стала причиной обострения ситуации вокруг Тайваня. Трамп также подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин вероятно не решился бы принимать активные меры в отношении Тайваня, если бы у американского руководства был более компетентный лидер.







