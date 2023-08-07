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Британские власти готовятся ужесточить санкции против работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, путем утверждения новой системы штрафов. Замглавы британского МВД по вопросам иммиграции, Роберт Дженрик, обозначил в своей статье для Telegraph, что работодатели, систематически нарушающие правила, столкнутся с гораздо более жестким взысканием в размере 60 тысяч фунтов стерлингов за каждого нелегального работника. По сравнению с текущим штрафом в 20 тысяч фунтов стерлингов, это увеличение подчеркнет серьезность мер, направленных на предотвращение нарушений в области найма трудовых мигрантов.
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Также новые нормы коснутся сотрудничества арендодателей с компаниями, нарушающими законодательство о трудовых мигрантах, усилится ответственность за сотрудничество с незаконными работниками.
Заявленное ужесточение штрафов является крупнейшим изменением с 2014 года и демонстрирует решимость британских властей бороться с «недобросовестными работодателями и арендодателями», нарушающими иммиграционное законодательство. Планируется, что новая система штрафов вступит в силу с началом 2024 года, усиливая контроль и препятствуя злоупотреблениям в сфере трудовой миграции.
В то же время, Турция объявила о планируемых изменениях в своей иммиграционной политике с целью вступления в Европейский союз. Основным моментом новой политики станет более тщательный подход к процедуре получения гражданства для лиц, ищущих убежища. Это решение было вызвано заботой о проблеме незаконной миграции, когда некоторые лица, получив гражданство Турции, покидают ее территорию и пересекают границы Европы.