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В Британии втрое увеличат штрафы для нанимающих мигрантов без разрешения на работу
Telegraph: Британия втрое увеличит штрафы для нанимающих мигрантов работодателей

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Британские власти готовятся ужесточить санкции против работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, путем утверждения новой системы штрафов. Замглавы британского МВД по вопросам иммиграции, Роберт Дженрик, обозначил в своей статье для Telegraph, что работодатели, систематически нарушающие правила, столкнутся с гораздо более жестким взысканием в размере 60 тысяч фунтов стерлингов за каждого нелегального работника. По сравнению с текущим штрафом в 20 тысяч фунтов стерлингов, это увеличение подчеркнет серьезность мер, направленных на предотвращение нарушений в области найма трудовых мигрантов.

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Также новые нормы коснутся сотрудничества арендодателей с компаниями, нарушающими законодательство о трудовых мигрантах, усилится ответственность за сотрудничество с незаконными работниками.

Заявленное ужесточение штрафов является крупнейшим изменением с 2014 года и демонстрирует решимость британских властей бороться с «недобросовестными работодателями и арендодателями», нарушающими иммиграционное законодательство. Планируется, что новая система штрафов вступит в силу с началом 2024 года, усиливая контроль и препятствуя злоупотреблениям в сфере трудовой миграции.

В то же время, Турция объявила о планируемых изменениях в своей иммиграционной политике с целью вступления в Европейский союз. Основным моментом новой политики станет более тщательный подход к процедуре получения гражданства для лиц, ищущих убежища. Это решение было вызвано заботой о проблеме незаконной миграции, когда некоторые лица, получив гражданство Турции, покидают ее территорию и пересекают границы Европы.



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