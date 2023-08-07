Telegraph: Британия втрое увеличит штрафы для нанимающих мигрантов работодателей

Британские власти готовятся ужесточить санкции против работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, путем утверждения новой системы штрафов. Замглавы британского МВД по вопросам иммиграции, Роберт Дженрик, обозначил в своей статье для Telegraph, что работодатели, систематически нарушающие правила, столкнутся с гораздо более жестким взысканием в размере 60 тысяч фунтов стерлингов за каждого нелегального работника. По сравнению с текущим штрафом в 20 тысяч фунтов стерлингов, это увеличение подчеркнет серьезность мер, направленных на предотвращение нарушений в области найма трудовых мигрантов.

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Также новые нормы коснутся сотрудничества арендодателей с компаниями, нарушающими законодательство о трудовых мигрантах, усилится ответственность за сотрудничество с незаконными работниками.

Заявленное ужесточение штрафов является крупнейшим изменением с 2014 года и демонстрирует решимость британских властей бороться с «недобросовестными работодателями и арендодателями», нарушающими иммиграционное законодательство. Планируется, что новая система штрафов вступит в силу с началом 2024 года, усиливая контроль и препятствуя злоупотреблениям в сфере трудовой миграции.

В то же время, Турция объявила о планируемых изменениях в своей иммиграционной политике с целью вступления в Европейский союз. Основным моментом новой политики станет более тщательный подход к процедуре получения гражданства для лиц, ищущих убежища. Это решение было вызвано заботой о проблеме незаконной миграции, когда некоторые лица, получив гражданство Турции, покидают ее территорию и пересекают границы Европы.







