Последние нвости из Нигера охватывают события, связанные с мятежом, произошедшим в ночь на 27 июля. В результате этого мятежа президент Мохамед Базум был отстранен от власти, а контроль над страной перешел к «Национальному совету спасения родины». Мятеж был возглавлен военными служащими президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, который затем был объявлен новым лидером государства.

В результате этого мятежа были приняты ряд радикальных мер: объявлено закрытие воздушного пространства в стране, границы были закрыты, и действие конституции было приостановлено. Кроме того, была запрещена деятельность всех политических партий.

Такие действия вызвали реакцию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое предъявило ультиматум искателям власти в Нигере.

Мирное политическое урегулирование и восстановление стабильности в стране остаются приоритетами для мирового сообщества, в то время как нигерийские граждане ожидают развития ситуации и ее последствий.