Трамп поделился планами на Байдена в случае победы на выборах

Бывший президент США, Дональд Трамп, заявил, что в случае его победы на президентских выборах, он планирует немедленно провести расследование в отношении действующего американского лидера, Джо Байдена.

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Согласно информации ТАСС, Трамп обещал поручить специальному прокурору Джеку Смиту тщательно изучить все обвинения против Байдена, включая предполагаемые взятки, полученные им от иностранных лиц.

Ранее Кристофер Рэй, директор Федерального бюро расследований (ФБР) США, отказался сообщать Конгрессу о наличии текущего расследования в отношении американского президента, связанного с подозрениями в получении взяток. Во время своего выступления, Рэй подчеркнул, что ФБР не покрывает никого, и его приоритет - борьба с преступностью независимо от статуса подозреваемых.