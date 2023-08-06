Ночью 5 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на деревню Кулига, расположенную в Рыльском районе Курской области. Губернатор приграничного российского региона, Роман Старовойт, дал информацию об этом инциденте через свой Telegram-канал.

В результате обстрела, три домовладения в деревне получили серьезные повреждения на фасадах, окнах и кровлях. Автомобиль жителя деревни также был поврежден снарядами. Пострадали и образовательные учреждения - три окна здания местной школы были разрушены.

Кроме того, после атаки со стороны ВСУ на Рыльской территории, в Покровском храме произошло выбивание окон. К счастью, сообщается, что в результате произошедшего никто из прихожан и сотрудников храма не пострадал.

Следует отметить, что в октябре 2022 года в восьми регионах России, включая Курскую область, был введен средний уровень реагирования. Это привело к усилению охраны общественного порядка и повышенному уровню безопасности на энергетических объектах в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Ситуация на приграничных территориях остается напряженной, и соответствующие органы продолжают мониторинг и предпринимают меры для обеспечения безопасности граждан и объектов на территории Курской области.