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В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне СВО

Минобороны: воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне спецоперации
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В честь Дня Железнодорожных войск, отмечаемого в России, заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков выступил с важным сообщением о службе воинов-железнодорожников в зоне Специальной Военной Операции (СВО). В своем выступлении, переданном через официальный Telegram-канал Министерства Обороны РФ, Кузьменков подчеркнул значимость и эффективность Железнодорожных войск в решении важных учебно-боевых задач.

"Сегодня в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, личный состав Железнодорожных войск продолжает совершенствовать свое профессиональное мастерство и с высочайшей ответственностью исполняет свой воинский долг," - подчеркнул генерал-полковник. "Железнодорожники являются ярким примером организованности, дисциплинированности и порядочности в выполнении своих обязанностей на Украине в рамках Специальной Военной Операции. Отважные воины-железнодорожники не только успешно выполняют боевые задачи, но и самоотверженно трудятся на строительстве БАМа, делая важный вклад в развитие региона."

Кузьменков также не остался в стороне от поздравлений, обращенных к военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам Железнодорожных войск. Он выразил свои искренние пожелания успехов, здоровья и дальнейших достижений в их нелегкой службе на благо России.

Ранее, в связи с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ), президент Российской Федерации Владимир Путин высказал свою уверенность в надежности и преданности бойцов ВДВ национальным интересам страны. "Героические десантники Вооруженных сил РФ всегда стояли и будут стоять на страже России, защищая ее интересы и безопасность," - заявил глава государства.

Президент также отметил доблестное поведение российских войск в ходе Специальной Военной Операции, подчеркнув, что они ведут себя героически, умело используя тактические преимущества на некоторых участках операции на Украине, занимая стратегически важные позиции.

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