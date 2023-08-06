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Первого сентября молдавские школы предложат ученикам особое занятие, посвященное европейской интеграции, вместо традиционного урока мира. Как сообщает РИА Новости, такое решение объявил министр образования Дан Перчун. Это предпринимается в связи с получением страной статуса кандидата в Европейском союзе, и в рамках ожидания евроинтеграционных процессов.
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На встрече с коллегами из управления общего образования была предложена данная тема для занятия 1 сентября. Министр Перчун подчеркнул, что столь значимый момент требует внимания и обсуждения среди учащихся. В настоящее время планируется разработать план мероприятий на соответствующую тематику, который будет проведен во всех учебных заведениях Молдавии.
Таким образом, школьники страны получат возможность глубже понять процессы европейской интеграции, а также осознать значимость и перспективы этого важного направления для Молдавии.
В то же время, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся не раньше следующего года. Для начала необходимо получить соответствующие рекомендации от Европейской комиссии (ЕК). Это означает, что процесс евроинтеграции для Молдавии требует дополнительного времени и усилий, прежде чем официальные переговоры могут начаться.