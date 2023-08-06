В молдавских школах предложили провести урок евроинтеграции вместо урока мира

Первого сентября молдавские школы предложат ученикам особое занятие, посвященное европейской интеграции, вместо традиционного урока мира. Как сообщает РИА Новости, такое решение объявил министр образования Дан Перчун. Это предпринимается в связи с получением страной статуса кандидата в Европейском союзе, и в рамках ожидания евроинтеграционных процессов.

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На встрече с коллегами из управления общего образования была предложена данная тема для занятия 1 сентября. Министр Перчун подчеркнул, что столь значимый момент требует внимания и обсуждения среди учащихся. В настоящее время планируется разработать план мероприятий на соответствующую тематику, который будет проведен во всех учебных заведениях Молдавии.

Таким образом, школьники страны получат возможность глубже понять процессы европейской интеграции, а также осознать значимость и перспективы этого важного направления для Молдавии.

В то же время, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся не раньше следующего года. Для начала необходимо получить соответствующие рекомендации от Европейской комиссии (ЕК). Это означает, что процесс евроинтеграции для Молдавии требует дополнительного времени и усилий, прежде чем официальные переговоры могут начаться.







