На переговорах в Саудовской Аравии, в городе Джидда, начались встречи с участием представителей 30 стран с целью урегулирования конфликта на Украине. Эти двухдневные переговоры представляют важное событие в дипломатическом усилии Украины по получению поддержки не только от стран Запада, но и от стран Глобального Юга, которые осторожно принимают участие в этом конфликте.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, Дмитрий Новиков, отметил, что эти переговоры можно оценивать как мозговой штурм. Он подчеркнул, что успешные обсуждения позволят участникам сформулировать свои позиции более четко, прозрачно и понятно.

Однако, следует отметить, что урегулирование ситуации вокруг Украины без участия России является сложной задачей. Важность участия России в подобных переговорах неоспорима, и договоренности, достигнутые без ее участия, могут оказаться недостаточно значимыми.

Ожидается, что в ходе встречи участники смогут обсудить ключевые аспекты конфликта и стремления Украины в получении широкой поддержки. Сроки проведения переговоров - до 6 августа.





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