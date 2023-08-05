Глава Минобороны России, Сергей Шойгу, и глава Минпромторга, Денис Мантуров, провели важное совещание по государственному оборонному заказу. Мероприятие состоялось в штабе объединенной группировки войск Российской Федерации. Об этом сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Совещание прошло в присутствии представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые также обсудили важные вопросы, связанные с выполнением гособоронзаказа.

На видеозаписи с совещания можно увидеть, что помимо Сергея Шойгу и Дениса Мантурова, в нем принял участие и начальник Генштаба, Валерий Герасимов.

Ранее, в июле, Денис Мантуров сообщал о впечатляющих достижениях предприятий оборонно-промышленного комплекса. Объемы производства боеприпасов за прошедший месяц превысили результаты за весь 2022 год. Этот значительный успех свидетельствует о росте эффективности работы отрасли и стремлении обеспечить армию современным и надежным вооружением.

Министр обороны также отметил важные меры, предпринятые для увеличения производства вооружения и военной техники, поставляемых в зону спецопераций. Благодаря этим действиям, количество отремонтированных российских вооружений превысило потери в бою в соотношении три к двум.

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Совещание было направлено на подведение итогов достигнутых успехов и обсуждение планов на будущее. Основной задачей является продолжение наращивания производства и обеспечение вооруженных сил качественным оборудованием. Высокая эффективность российских оборонных предприятий является залогом надежной обороны и безопасности страны.



