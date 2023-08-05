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Адмирал Комоедов: береговые системы слежения усилят выявление дронов ВСУ в Крыму

Назван способ усилить выявление украинских беспилотников в Крыму
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Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов, поделился своими мыслями относительно усиления выявления беспилотных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черном море и в Крыму. В эксклюзивном интервью для Ura.ru, адмирал высказал свое видение возможных решений этой актуальной проблемы.

Одним из предложенных адмиралом методов является использование береговых систем слежения. Он отметил, что в прошлом на Черном море уже применялись различные типы таких систем, включая кабельные и гидроакустические. Эти системы обеспечивали своевременное обнаружение шумов и предупреждали о возможном приближении опасных объектов.

Комоедов также подчеркнул, что для гашения вражеских подводных дронов можно успешно применять самолеты радиоэлектронной борьбы, что значительно повышает эффективность противодействия.

Однако основной упор адмирал делает на выявление мест производства, завоза и складирования беспилотных аппаратов. По его мнению, именно такой подход сделает Вооруженные силы России более готовыми отразить возможные удары Вооруженных сил Украины и снизит потенциальную угрозу.

В связи с недавними событиями, когда стало известно о массированной атаке боевых дронов ВСУ на Крымский мост, данная проблематика стала особенно актуальной. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что в рамках этой атаки было уничтожено три надводных беспилотника, а также использовались воздушные дроны.

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Предложенные адмиралом Комоедовым меры по усилению выявления беспилотных аппаратов ВСУ являются важным шагом в повышении безопасности на Черном море и в Крыму. Эффективное применение береговых систем слежения и самолетов радиоэлектронной борьбы поможет уменьшить потенциальные угрозы и повысить готовность реагирования на возможные удары.

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