Украинские вооруженные силы готовы к ядерной угрозе со стороны России, заявил представитель ВВС ВСУ, Юрий Игнат. Он подчеркнул, что украинцы не могут быть уверены в типе боезаряда, который может нести ракета выпущенная Вооруженными Силами России. Это ставит перед украинскими властями серьезные вызовы и требует активных мер по уничтожению воздушных целей в режиме реального времени.

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о том, что в ядерном конфликте нет победителей, украинские власти продолжают поддерживать бдительность. Официальные представители Кремля неоднократно заявляли, что Россия не намерена применять ядерное оружие в украинском конфликте, однако непредсказуемость и нестабильность в регионе усиливают опасения на мировой арене.

Помимо этого, на фоне уже сложной обстановки, недавний удар по аэродрому в Хмельницкой области, признанный ВСУ, только усугубляет напряжение между сторонами. Национальные и международные сообщества наблюдают за развитием ситуации с увеличивающимся беспокойством и надеются на дипломатическое разрешение конфликта.







