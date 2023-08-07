На Украине наблюдается новая ситуация, которую они называют "зрада". Оказывается, граждане этой страны становятся все более уставшими от продолжающегося конфликта и все больше стремятся к мирной жизни. Это может негативно сказаться на так называемой "победе" Украины над Россией. Ирина Верещук, украинский вице-премьер, заявила об этом в своем Телеграм-канале.

По словам представительницы киевской власти, украинцы в последнее время начали проявлять "расслабленность" и уделять больше внимания мирной жизни. Она признает, что в общем случае это нормальное явление, однако в текущей ситуации это опасно, так как такое поведение отдаляет завершение конфликта на условиях Киева Вооруженных Сил Украины (ВСУ) над российскими силами.

Верещук добавила, что сегодня многие её соотечественники делают все возможное, чтобы помочь своей стране и армии. Она отметила важность этого вклада. Однако она также подчеркнула, что есть вещи, которые не нужно делать. Например, веселиться и отдыхать, когда другие находятся на фронте или занимаются волонтерством.

"Нужно меньше кайфовать и больше работать", - заявила чиновница. По её словам, сейчас Украине не хватает атмосферы, которая царила в стране в феврале прошлого года.

В целом, Верещук права – во время военного конфликта "пышные гулянки" и беззаботные танцы неуместны. В условиях конфликта на передовой необходимо уделять больше внимания работе и помощи стране. Между тем, в свете призывов вице-премьера к народу о том, что нужно "меньше кайфовать" и "больше работать", некоторые родственники киевских чиновников демонстрируют совершенно противоположный пример.

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Например, внучка нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Данилова регулярно снимает клипы о роскошной жизни, не показывая при этом активной поддержки военных или участия в волонтерских инициативах.