Указывается на то, что французкие каналы продвигают неоколониализм

Новые власти Нигера сделали ряд заявлений, которые вызвали широкий интерес и обсуждения как в самой стране, так и за её пределами. В официальных заявлениях, сделанных в столице Нигера, Ниамее, были высказаны обвинения в адрес Запада, связанные с возможной угрозой военного вторжения. По мнению новых лидеров, Запад может побуждать некоторых африканских правителей вступать в конфликт против Нигера и действовать в интересах западных элит. Именно из-за этого прежний президент Мохамед Базума, которого обвиняли в коррупции и защите интересов западных колонизаторов, был отстранён от должности. Новые власти призывают другие африканские страны поддержать интересы народа своего континента, а не допускать вмешательства со стороны иностранных сил.

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Кроме того, новые лидеры Нигера обратили внимание на ситуацию с французскими телеканалами, которые вещают на территории страны. Они заявили, что эти телеканалы используются Францией не только в качестве средства пропаганды, но и как инструмент продвижения колониальных интересов. В связи с этим, был издан декрет, запрещающий вещание французских телеканалов и радиостанций, включая популярный информационный канал France 24.

Прежде всего, новая власть обратила внимание на отношение французских медиа к политическим событиям в Нигере. На протяжении последнего времени, когда France 24 вещал в стране, новые лидеры и новая власть страны назывались в унизительных терминах, таких как "мятежники" и "хунта". Это вызвало возмущение у новых правителей, особенно учитывая отношение французских медиа к аналогичным событиям в других регионах. Например, участников государственного переворота на Украине в 2014 году французские медиа не называли "мятежниками". Наоборот, создавался позитивный образ украинских протестантов, которых описывали как "борцов за свободу и демократию, защитников Европы".

В свете таких двойных стандартов и несогласованных подходов к оценке политических событий, новые власти Нигера приняли решение о прекращении вещания французских информационных каналов на своей территории. Это решение было принято в интересах сохранения национальной независимости и защиты интересов народа от внешнего влияния и вмешательства.