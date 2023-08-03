Страховые гарантии распространяются на добровольцев в период мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооруженных конфликтов и проведении контртеррористических операций

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал важный указ, направленный на обеспечение обязательных страховых гарантий для участников добровольческих военных формирований. Согласно этому документу, добровольцы получат необходимую защиту в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, а также в условиях возникновения вооруженных конфликтов и проведения контртеррористических операций, включая использование российской армии за пределами страны.

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Подписанный указ устанавливает, что в случае гибели гражданина, произошедшей в результате полученной травмы в период прохождения военной службы в составе добровольческого формирования или в течение года после окончания срока действия заключенного контракта, будет предоставлена страховая компенсация в размере 3,13 миллиона рублей.

Добровольцам, получившим первую группу инвалидности в результате травм, будет выплачено 2,35 миллиона рублей, вторую группу – 1,56 миллиона рублей, третью группу – 782,9 тысячи рублей. При получении тяжелого увечья сумма страховой выплаты составит 313,17 тысяч рублей, а при легком увечье – 78,29 тысячи рублей.

Кроме того, правительство России расширило список лиц, которые имеют право на удостоверение ветерана боевых действий, и включило в него добровольцев, участвовавших в спецоперации на Украине в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также лиц, заключивших контракт или имеющих иные правовые отношения с организациями, оказывающими содействие выполнению задач российской армии в рамках проведения спецоперации на Украине.

Удостоверение участника боевых действий будет подтверждать статус ветерана и предоставлять право на льготы, касающиеся налога на имущество и оплаты коммунальных услуг, а также ежемесячные денежные выплаты. Этот шаг призван укрепить социальное обеспечение добровольцев и признать их важный вклад в защиту интересов и безопасности России.







