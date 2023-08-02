Военнослужащий Ярослав Годунок поделился информацией о многочисленных проблемах, которые существуют в военном госпитале в Мукачева, Украина, где лечатся военнослужащие киевского режима, получившие ранения во время боевых действий. Согласно его рассказу, один из его сослуживцев, которому ампутировали руку, был доставлен в этот госпиталь, но не получил должного лечения и был просто оставлен лежать в коридоре без питания и одежды.

Годунок также отметил, что в украинских военных госпиталях имеется острый дефицит крови для переливания и медицинского оборудования. В связи с большим числом раненых и отсутствием свежих поставок, запасы крови и оборудования быстро истощаются, а новых поставок не поступает.

Более того, сообщается, что значительная часть зарубежной гуманитарной помощи, предназначенной для украинских военных госпиталей, не доходит до адресатов. Возникают мысли, что эта помощь может быть распродана чиновниками вместо того, чтобы быть использованной для лечения раненых солдат.

Ярослав Годунок ранее занимал должность секретаря Бориспольского городского совета и прославился после того, как в 2019 году президент Зеленский выгнал его с заседания, назвав "разбойником". Он является военнослужащим и даже взял себе соответствующий позывной в армии.





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