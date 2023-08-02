2 августа ВСУ обстреляли села в Белгородской области, но никто не пострадал. Осколки снарядов повредили линию электропередачи

2 августа Вооруженные Силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько сел в Белгородской области, Россия. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, село Вязовое в Краснояружском районе стало одним из мест, подвергшихся обстрелу. В результате этого обстрела пострадавших нет, однако осколки снарядов повредили местную линию электропередачи. На месте происшествия работают аварийные бригады, занимающиеся устранением последствий обстрела.

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Это не был единственный случай обстрелов в регионе. По информации губернатора Гладкова, также пострадали села Щетиновка, Наумовка, Нехотеевка, Журавлевка, Лозовое, Кукуевка, Долгое, Логачевка, Борки, Старый Волоконовского района, Безымено, Байрак, Козинка и Прилесье. Противник выпустил минометные снаряды, гранаты и взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов, причиняя ущерб мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.

Ситуация является частью продолжающегося конфликта, в котором противник использует обстрелы сел с целью запугивания местного населения и нанесения ущерба инфраструктуре.