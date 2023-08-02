Минобороны России: подразделения группировки «Запад» армии РФ наступают на Купянском направлении
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Украинская армия продолжает атаковать позиции российских войск в направлении Донецка. За прошедшие сутки российские силы сумели отбить двенадцать таких нападений. На участке фронта, где проходят бои, противнику удалось нанести удары в районах Дзержинска (Торецка), Часов Яра, Красногоровки и других населенных пунктов.
Кроме того, российские войска провели успешные наступательные операции в районе Новоселовского и Тимковки на Купянском направлении, что привело к значительным потерям противника - около 40 человек и несколько единиц военной техники.
На Южно-Донецком направлении украинская сторона неудачно пыталась контратаковать в районе Урожайного, и в результате потеряла более 200 человек и несколько единиц техники, включая колесную САУ "Богдана".
На краснолиманском направлении российские бойцы успешно отразили нападение украинской стороны в районе Нововодяного.
Кроме того, стоит отметить, что российские вооруженные силы уничтожили вражеский склад с боеприпасами 15-й бригады Национальной гвардии Украины на запорожском направлении.
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