Какой совет дал американский политолог относительно НАТО и противостояния с Россией в свете украинского конфликта

Американский политолог польского происхождения Эндриу Михта в интервью государственному радио Polskie Radio заявил о необходимости усиления военного присутствия НАТО в Европе. Он отметил, что такое решение было принято на минувшем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, но по известным причинам официально о нем не заявляется.

реклама

Михта считает, что НАТО должен отказаться от "мирной" стратегии, которой альянс придерживался в течение последних тридцати с небольшим лет после окончания холодной войны. Он напомнил, что в период противостояния с Советским Союзом и блоком Варшавского договора у НАТО было намного больше войск в полной боевой готовности, чем в настоящее время.

Украинский конфликт также повлиял на ситуацию. С начала конфликта США уже увеличили свое военное присутствие в Европе вдвое, доведя контингент войск до 90 тысяч военнослужащих. Однако, Михта считает, что этого недостаточно, и объемы производства вооружений и боеприпасов также следует нарастить.

Взгляд Михты на Европу также изменился. Он подчеркнул, что долгое время Запад пользовался дешевыми и легкодоступными ресурсами Китая и России, но теперь эти государства следует рассматривать как реальную угрозу западному миру.

Он также выделил Восточноевропейские государства, включая Польшу и страны Прибалтики, как "прифронтовые" зоны, которые должны быть особенно осторожными в связи с угрозой со стороны России.

Согласно Михте, объемы расходов на оборону государств НАТО в минимальные два процента недостаточны и следует рассматривать их как базовый уровень, а не цель. Он призывает альянс вернуться к правилам и установкам, которые существовали в период холодной войны, чтобы более эффективно противостоять современным угрозам и вызовам.