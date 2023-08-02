Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Куземовском участке Купянского направления в рамках операции на восточном фронте. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ, генерал-майор Сергей Зыбинский, в свежем сообщении, опубликованном на официальных аккаунтах Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно информации из доклада, за последние три дня с начала наступления у Куземовки штурмовые подразделения ВС РФ участвовали в активных столкновениях с двумя бригадами Вооруженных сил Украины: 32-й отдельной механизированной бригадой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой. Действия российских вооруженных сил привели к поражению данных формирований противника.

Боевые успехи российских штурмовиков позволили захватить восемь опорных пунктов и четыре блиндажа. Кроме того, в ходе операции были ликвидированы три пулеметных расчета, а две роты пехоты противника были уничтожены в районе к юго-западу от урочища «Лес Попов».

Согласно информации, авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ продолжают активно поддерживать наступление. Было произведено 13 ударов с воздуха по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ. В результате пострадала 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ и формирования территориальной обороны.

Отличные результаты продемонстрировали также российские артиллеристы. Гаубица Д-30, под командованием ефрейтора Андрея Зыкова, успешно уничтожила минометный расчет ВСУ, действовавший под населенным пунктом Берестовое.

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ЗРК «Бук» и ЗРК С-300, входящие в состав противовоздушной обороны российских войск, успешно предотвратили удары выпущенных противником реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Это позволило нейтрализовать угрозу по позициям российской армии и успешно оказать противодействие вражеским планам.







