Таганрог: Последствия ракетного удара ВСУ - Губернатор сообщает о ситуации и мероприятиях в городе

Таганрог снова находится в центре внимания, продолжая справляться с последствиями неожиданного ракетного удара. Сегодня губернатор Ростовской области, Василий Голубев, поделился важной информацией о текущей ситуации через свой Telegram-канал.

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По словам главы региона, вчера 16 человек обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных в результате обломков украинской ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны. Десять пострадавших были госпитализированы, из которых девять продолжают лечение с травмами средней тяжести. Один человек находится в тяжелом состоянии и уже успешно прошел операцию. На утро 29 июля одного из пострадавших выписали из больницы.

Важно отметить, что медицинские службы продолжают оперативное присутствие на месте происшествия в центре Таганрога, их транспортные средства не покидают город до окончания работ по разборке завалов. Но, как подчеркнул губернатор Голубев, разборка начнется только после проведения следственных мероприятий, которые имеют первостепенное значение для выявления обстоятельств произошедшего.

Представители администрации уже приступили к поквартирному обходу, чтобы установить степень повреждения жилых зданий. На определенных участках коммунальные службы активно занимаются уборкой, однако восстановление газоснабжения и электроэнергии будет осуществляться поэтапно, согласно заявлению главы области.

Голубев заверил, что все пострадавшие граждане получат соответствующие выплаты в связи с произошедшим инцидентом.

Как напоминают местные жители, вчера средства противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации сбили украинскую ракету С-200, которая предположительно была направлена в сторону Ростовской области. Фрагменты разрушенной ракеты упали в самом центре Таганрога, недалеко от художественного музея.

Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации, уже обратилась к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, Фолькеру Тюрку, чтобы сообщить о факте нарушения Вооруженными Силами Украины международного гуманитарного права.