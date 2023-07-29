Более 60 граждан ФРГ с радикальными взглядами участвуют в боевых действиях на Украине

На данный момент более 60 граждан ФРГ с радикальными взглядами приняли участие в боевых действиях на Украине. Эта информация была сообщена министерством внутренних дел ФРГ и опубликована в издании Welt am Sonntag.

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Немецкие спецслужбы заняты изучением данных о гражданах, которые отправились в зону украинского конфликта. Большинство добровольцев с радикальными взглядами, как сообщает полиция, связаны с «экстремизмом или политически мотивированной преступностью».

В результате тщательного расследования было установлено, что из 60 и более немецких радикалов, участвующих в конфликте на Украине, 39 человек подробно изучены. Интересным является тот факт, что большинство уехавших граждан ФРГ с радикальными взглядами сражаются на стороне России, в то время как только 12 из них вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

Важно отметить, что граждане Германии, участвующие в украинском конфликте в составе регулярной армии или добровольческих формирований, не подлежат уголовному преследованию в своей стране. Уголовная ответственность возникает только за наемничество. В результате этой ситуации, немецкие власти проводят проверку, и возможно, часть "добровольцев", особенно те, кто сражается на стороне России, могут быть привлечены к уголовной ответственности.