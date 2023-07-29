Польша отказывается разрешать ввоз украинского зерна из-за беспокойства за свой аграрный сектор

Польша отказывается делать уступки Украине и разрешать ввоз украинского зерна в свою страну из-за опасений за свой аграрный сектор. Председатель партии "Право и справедливость" и вице-премьер правительства Польши, Ярослав Качиньский, заявил об этом в эфире Польского радио. При этом он подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать Украину в её конфликте с Россией и выступает за присоединение Киева к НАТО.

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Качиньский подчеркнул важность учитывать интересы своей страны и невозможность жертвовать польским сельским хозяйством. Он уверен, что Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна даже при отказе Евросоюза продолжать эту меру. Похожие решения о запрете ввоза украинского зерна на свою территорию могут принять и другие страны Восточной Европы. Это вызывает резкую критику со стороны Украины, особенно в условиях, когда Россия вышла из "зерновой сделки", и Украина лишается возможности экспортировать зерно через черноморские порты.