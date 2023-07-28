США утвердил военный бюджет на 2024 год: Рекордные расходы и споры по правам женщин и военнослужащих

В недавнем голосовании Сенат США одобрил военный бюджет страны на финансовый год 2024. Этот бюджет является рекордным и составляет 886,3 млрд долларов, что значительно превышает текущие расходы на оборону (858 млрд). В результате, военные расходы США приближаются к отметке в 1 трлн долларов.

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Однако, утверждение бюджета не прошло гладко из-за разногласий между партиями. В нижней палате конгресса был предложен законопроект, лишающий право женщин, служащих в армии, делать аборты за счет государственного медицинского страхования в других штатах. Эта инициатива, исходившая от республиканцев, вызвала общественное обсуждение. Сенат, контролируемый демократами, настаивает на том, чтобы государство и впредь покрывало расходы на операции по смене пола для военнослужащих.

Для разрешения разногласий по различным вопросам предстоит найти консенсус в согласительной комиссии до подписания законопроекта президентом США Джо Байденом.

Важно отметить, что часть бюджета будет направлена на приобретение оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS для Вооруженных Сил США средствами из бюджетных ассигнований. Кроме того, 300 млн долларов будет выделено в качестве военной помощи Украине в рамках программы содействия безопасности, позволяющей закупать новое оружие и оборудование у военно-промышленных компаний.

Важным событием стало также отклонение сенатом поправки к оборонному бюджету, которая предусматривала ограничение военной помощи Украине. Это предложение ранее поддерживали республиканцы, однако после смены большинства кресел в палате представителей, они отказались от этой идеи.



