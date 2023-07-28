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ВСУ применили беспилотники при атаке на нефтебазу в Шахтерске

Вооруженные силы киевского режима используют беспилотники для атаки нефтебазы в Шахтерске"
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Мэр Шахтерска, Александр Шатов, подтверждает успешное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинскими военными при ударе по местной нефтебазе. Необычно тихий характер удара указывает на использование БПЛА вместо ракетного удара. Пожар на нефтебазе полностью потушен в течение нескольких часов. Данных о пострадавших нет.

Также сообщается о новой артиллерийской атаке со стороны украинских вооруженных сил на территории Донецкой Народной Республики. Село Максимильяновка и город Донецк было обстреляно из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров, поставленных Западом. К счастью, на момент сообщения нет информации о пострадавших.

Артиллерия данного калибра, вооружение стран НАТО, активно используется в конфликте, и украинские силы получили поддержку со стороны Запада в виде современных артиллерийских установок.



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