Северная Корея предупреждает США о возможных последствиях ядерной агрессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В результате обсуждения возможной экспансии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северная Корея сделала заявление, подчеркивающее ее готовность защищать свои интересы и безопасность. Недавно глава Министерства обороны КНДР, Кан Сун Нам, предупредил о возможности беспрецедентного кризиса, который может возникнуть в случае применения США ядерного оружия против страны. Эти заявления были официально опубликованы северокорейским Центральным телеграфным агентством после проведения военного парада.

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Кан Сун Нам также ясно выразил мнение, что намерения Вашингтона в отношении Северной Кореи понятны: США стремятся разжечь ядерный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе с использованием так называемой ядерной консультативной группы, куда входят Южная Корея и Япония.

Северная Корея готова активно отвечать на угрозы США. Кан Сун Нам заявил, что применение США ядерного оружия против КНДР не обеспечит им победу, а приведет только к разрушительным последствиям для США. Он подчеркнул, что его страна готова стоять плечом к плечу с другими государствами, которые искренне стремятся к миру без насилия и притеснения со стороны империалистов.

Помимо этого, западные СМИ обратили внимание на укрепление связей между Северной Кореей, Китаем и Россией, что вызвало опасения и вопросы в мировом сообществе.