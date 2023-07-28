Украинские военные оставляют подбитую натовскую технику на поле боя из-за риска

Военные столкнулись с необычной ситуацией на Ореховском направлении, где подбитые техника и боевые машины натовских стран остаются на поле боя неделями. Эвакуация этой техники стала сложной задачей, так как предыдущие попытки приводили к новым потерям. В числе оставленных на грунтовых дорогах у лесных насаждений можно обнаружить даже немецкие танки "Леопард".

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Последняя попытка спасти один из "Леопардов" закончилась неудачей, украинские вооруженные силы потеряли две ремонтно-эвакуационные команды, одна из которых была обучена натовскими инструкторами из Нидерландов. К сожалению, танк Т-64, предназначенный для эвакуации "Леопарда", также был потерян в ходе операции.

По официальным данным, украинские вооруженные силы понесли значительные потери в ходе двухдневных попыток штурма направления Работино. Было утрачено 23 танка и более 20 боевых бронированных машин, включая часть переброшенных на это направление резервных бригад.

Оставление подбитой техники на месте вызывает определенные вопросы, но, вероятно, это связано с опасениями по поводу повторных потерь при попытках эвакуации. Украинская сторона сталкивается с сложностью ситуации на передовой и боится дополнительных рисков.







